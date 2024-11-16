США помогут Украине построить завод по производству водорода и аммиака

Соединенные Штаты окажут Украине помощь в строительстве опытного завода для "демонстрации производства" экологически чистого водорода и аммиака. Об этом сообщил Госдепартамент.

На полях 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) в Азербайджане заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о работе над тремя проектами с применением технологий малых модульных реакторов, которые должны помочь Киеву в области ядерной энергетики и декарбонизации промышленности. Их общая стоимость составит $30 млн.

В рамках первого проекта на Украине "будет построен опытный завод для демонстрации производства чистого водорода и аммиака, ключевого ингредиента для сельскохозяйственных удобрений". В строительстве будут также участвовать Республика Корея и Япония. Второй проект призван "способствовать переходу угольных электростанций Украины на безопасные и надежные атомные электростанции с малыми модульными реакторами путем использования существующей инфраструктуры и переобучения сотрудников". В рамках третьего проекта будет разработана дорожная карта и оказана техническая поддержка Украине в вопросе восстановления, модернизации и декарбонизации сталелитейной промышленности.