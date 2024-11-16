Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет бомжей и тунеядцев. Он добавил, что все граждане республики должны зарабатывать на жизнь себе и своей семье. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава Белоруссии рассказал о грядущих мерах по борьбе с безработицей в Климовичах (Могилевская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании.

«Давайте будем откровенно говорить: у нас все желают работать, как лучшие [передовики производства]? Далеко не все. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и свою семью», — подчеркнул Лукашенко.

Президент разъяснил, что правительство поможет людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, представит им рабочие места.

Налог на тунеядство может подкосить режим Лукашенко

По его словам, следует не допускать оттока трудоспособного населения из регионов. Он добавил, что необходимо на на местах дать людям интересную работу.

Лукашенко констатировал, что региональные власти обязаны создавать режим, максимально благоприятный для всех ответственных инвесторов, готовых вкладываться в создание новых промышленных площадок.