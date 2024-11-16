Стало известно, из-за чего могут поссориться Маск и Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск могут поссориться из-за Китая. Так предполагают эксперты американского журнала Newsweek.

Издание напоминает, что владелец Tesla и SpaceX был назначен руководителем недавно созданного Департамента эффективности государственного управления вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами.

Маск, который является самым богатым человеком в мире, потратил десятки миллионов долларов, чтобы помочь Трампу избраться. Он был одним из его самых активных сторонников на протяжении всей кампании.

Названа сумма, которую Илон Маск потратил на поддержку Трампа

Однако есть одна вещь, которая, по мнению экспертов, «может вызвать раскол между Маском и Трампом», и это Китай, пишет Newsweek.

«Трамп и Маск могут поссориться, потому что Маск в конечном итоге выступит против жесткой экономической политики в отношении Китая», — сказал Нил Томас, научный сотрудник Института политики Азии.

Издание пишет, что Трамп назначил Марко Рубио и Майка Вальца на должности государственного секретаря и советника по национальной безопасности. Они считаются проводниками «политики ястребов» в отношении Пекина, что является «сигналом грядущего враждебного подхода Трампа к КНР».

Трамп также пригрозил ввести 60-процентные пошлины на весь китайский экспорт в США и наложить санкции на китайские электромобили, производимые в Мексике, чтобы обойти пошлины. Также новый президент намерен лишить Пекин большей части оставшихся торговых привилегий. Все это, возможно, спровоцирует торговую войну с Китаем.

Напротив, Маск, чья компания Tesla имеет «гигафабрику» в Шанхае, производящую автомобили для внутреннего рынка Китая, а также для Австралии и Азии, старается не критиковать Коммунистическую партию Китая (КПК).

«Китай потрясает», — сказал он в подкасте Daily Drive журнала Automotive News в 2020 году.

Он также поздравил КПК со 100-летием, а однажды ему предложили постоянное местожительство в КНР.