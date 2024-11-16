Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину разоблачил ложь об изоляции Российской Федерации.

Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Европейского парламента Петр Волгин.

"Разговор канцлера Германии с президентом России поставил точку в разоблачении большой лжи о том, что Россия находится в изоляции <...>. Более того, всем стало понятно, что разговоры о том, что Россия будет раздавлена санкциями и рядом других действий, оказались пустышкой. Сейчас остался единственный путь развития событий - восстановление диалога, чтобы война в Украине была максимально быстро завершена", - сказал Волгин.

Евродепутат отметил, что санкции против РФ "вредят в большей степени европейским государствам, а не России". Он привел в качестве примера Германию, "которая некогда была крупнейшей экономикой в Европе, а сейчас находится в упадке".

"Ее автомобильная промышленность находится на грани выживания, а причиной этого стали санкции против России и отказ от ее дешевой энергии", - сказал Волгин.

Волгин отметил, что победа Дональда Трампа была различно встречена депутатами Европарламента, но "к счастью, есть и те, кто считает ее хорошим шансом для "ветра перемен" и смещения акцента в дальнейшем развитии с учетом национальных интересов".