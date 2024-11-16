Лидеры G7 сделали заявление об Украине

Лидеры стран G7 подтверждают неизменность поддержки Украины. Об этом следует из их совместного заявления, передает РИА Новости.

"Мы, лидеры стран "Большой семерки", подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", - говорится в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации на восточном фронте. Он отметил, что такая ситуация в зоне боевых действий сложилась сразу по ряду причин. В частности, влияние оказали достаточно медленные наполнение бригад ВСУ подготовленными солдатами и поставки западного оружия.

Глава ЕК уклонилась от вопроса о поддержке Украины

Также Зеленский заявил о своем желании закончить конфликт с Россией в 2025 году. Он подчеркнул, что Украина "должна сделать все, чтобы в следующем году война закончилась".

При этом источники газеты The New York Times сообщили, что Украина обдумывает ускоренный график переговоров, продвигаемый избранным президентом США Дональдом Трампом. Главной задачей переговоров для них видятся будущие гарантии безопасности.