Президент Абхазии назвал кандидата на свой пост в случае ухода в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в случае ухода с поста до новых выборов страной будет управлять вице-президент Бадра Гунба, пишет ТАСС.

«Я готов назначить выборы, готов подать в отставку. Вице-президент будет управлять страной», — огласил он.

Днем в субботу, 16 ноября, Бжания приехал на встречу с жителями села Тамыш после протестов. До этого оппозиция потребовала отставки главы государства.

Оппозиция Абхазии выступила с требованием

Условием для своего ухода с занимаемого поста Бжания назвал освобождения здания парламентами от протестующих. «Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», — сообщил он.