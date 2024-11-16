FT: команда Трампа готовит план действий по принуждению Ирана к ядерной сделке

Команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовит стратегию максимального экономического давления на Тегеран, чтобы попытаться вынудить его к новой ядерной сделке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран готов возобновить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД, более известный как «ядерная сделка»), но для этого необходимо проведение серьезных переговоров.

«Команда Трампа готовит указы, которые он может издать в первый день в Овальном кабинете, против Тегерана, в частности для ужесточения и добавления санкций против иранского экспорта нефти. Тактика максимального давления будет рассчитана на то, чтобы попытаться вынудить Иран к переговорам с США», — отметил источник.

По данным собеседника газеты, разрабатываемые меры направлены на снижение доходов республики от продажи нефти. Он добавил, что реализация плана, по мнению аналитиков из команды Трампа, помешает Тегерану финансировать армию и движения в макрорегионе.

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Вместе с тем, пояснил источник, конечной целью обсуждаемых в офисе Трампа мер давления будет добиться от Ирана заключения новой ядерной сделки и изменения региональной политики.

Автор статьи констатировал, что направленные на стабилизацию ситуации в регионе меры могут оказаться неприемлемыми для Ирана.