При посредничестве будущей главы евродипломатии Кайи Каллас отношений Евросоюза с Россией не будет. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета по делам диаспоры парламента Сербии Драган Станоевич.

Он подчеркнул, что вся карьера Каллас во время ее работы премьер-министром Эстонии строилась на русофобии, а также на «ненависти ко всему, что русское».

По мнению Станоевича, назначение Каллас на пост главы евродипломатии является несерьезным подходом.

13 ноября в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что как только Кая Каллас возглавит евродипломатию, она продолжит «крестовый поход» Евросоюза против России.

Будущая глава дипломатии ЕС высказалась о судьбе замороженных активов РФ

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Каллас возглавляла правительство Эстонии с января 2021-го по июль 2024 года. Она была первой женщиной на этом посту. Политик известна своей антироссийской позицией и заявлениями в поддержку Украины.