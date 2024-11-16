Участие иностранных лидеров в саммите БРИКС показало отсутствие изоляции России от других государств. Об этом Баварии, бывший лидер фракции Буденстага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы.

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Зингер отметил, что в России приезжают люди со всего мира, и это показывает, что страна не изолирована. По словам парламентария, БРИКС постоянно расширяется не только в размере, но и в экономическом смысле, пусть даже в Европе пока не все осознают важность этого объединения.

Он подчеркнул, что страны-члены БРИКС не теряют свой суверенитет, как это происходит в Европейском Союзе. «БРИКС — это союз государств, которые работают вместе. Это совершенно отличается от Европейского Союза, в котором слишком много союза и слишком мало суверенитета для европейских стран», — указал он.

Ранее сообщалось, что находящийся на международной конференции в Сочи депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики.