Американский миллиардер Илон Маск заявил, что найдет и «уничтожит» тех, кто обвинил его якобы в связях с Россией.

Соответствующий пост бизнесмена опубликован на его странице в X.

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожить их... Они (сенаторы-демократы Джин Шахин и Джек Рид — прим. ред.) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — задался вопросом Маск.

15 ноября агентство Reuters писало, что два сенатора-демократа обратились в Пентагон и министерство юстиции США с призывом расследовать предполагаемые контакты предпринимателя Илона Маска с российскими властями, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

До этого The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорится, что Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года. По данным издания, собеседники обсуждают личные темы, бизнес и геополитику.