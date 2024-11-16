Лукашенко заявил о будущем исчезновении бомжей и тунеядцев из страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет из страны исчезнут бомжи и тунеядцы. Подробнее о планах борьбы с ними он рассказал в Климовичах на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании, как передал телеканал «Первый информационный».

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Лукашенко отметил, что, к сожалению, не все граждане страны готовы работать как передовики производства. Однако, по мнению президента, каждый должен «шевелиться» и зарабатывать на себя и свою семью.

«Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать, — подчеркнул Лукашенко. — Те, кто мешает людям жить... Ребята, мы будем с вами серьезно разбираться, не обижайтесь».

Глава государства также отметил важность не допускать в будущем исчезновения трудоспособного населения из регионов ввиду. Решение проблемы оттока кадров в центр он видит в создании новых производств и подъеме качества жизни людей, чтобы «у человека вместе с зарплатой росли и мотивация, и квалификация». Кроме того, согласно заявлению Лукашенко, местные власти должны способствовать инвестированию. «Если человек хочет вложить копейку в производство — поддержите его, определитесь, где нужна эта копейка», — добавил он.

Президент подчеркнул, что меры поддержки в регионах существуют, но их нужно собрать в единое, актуализировать и сделать национальным проектом. По его словам, эта работа уже идет и будет закончена в следующем году.

Лукашенко заявил, что ближайшие годы основную поддержку государства получат именно регионы.

«Мы не должны стягивать людей в центр, в Минск и его окрестности. Люди должны жить по всей стране», — объяснил он. Белорусский президент пообещал, что в следующие пять лет страну «отшлифуют» и приведут в идеальное состояние.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал 700 тысяч подписей за его выдвижение на выборы главы государства. По его словам, он предлагал закончить сбор подписей в поддержку своей кандидатуры, но в администрации президента отметили, что народу нужно дать возможность поддержать лидера.