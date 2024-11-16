Десятки тысяч украинцев потеряли бронь от мобилизации

Тысячи работников на Украине потеряли бронь от мобилизации. Об этом сообщает украинский портал NV.

© Lenta.ru

По информации издания, это произошло из-за ужесточения правил бронирования сотрудников предприятий. Точное число украинцев, которых затронули новые правила мобилизации, не сообщается, издание сообщает о десятках тысяч человек.

Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что страна мобилизовала недостаточно людей. Он отметил, что пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации. Зеленский также признал сложной ситуацию на востоке Украины и подтвердил продвижение Армии России.

Зеленский заявил о сложной ситуации на одном из участков фронта

6 ноября Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней.