Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов носить натуральную отечественную продукцию, а не гнаться за Gucci, Versace и «прочей дрянью». Его слова приводит телеканал «Первый информационный».

Политик отметил, что на белорусском гербе изображен лен, за которым будущее. По словам президента, люди в мире все больше и больше склоняются к натуральным тканям, «кроме белорусов».

«Белорусы рвутся за Gucci, Versace... И прочая дрянь и гадость. А надо носить свое, свои ткани. И приучайте детей к этому», — сказал Лукашенко.

2 ноября Лукашенко во время выступления на празднике в Гродненской области, заявил, что белорусы «живут в раю в сравнении с тем, как живет мир». Он также назвал республику «страной хлеба» и «территорией мира».

До этого Лукашенко заявил, что в Белоруссии существует «диктатура стабильности, безопасности и добра».