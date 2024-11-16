Германия должна выставить счет избранному президенту США Дональду Трампу за подрыв "Северных потоков" и последующие экономические издержки. Эту точку зрения в беседе с ТАСС высказал депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Райнер Ротфусс.

Ранее Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что "уничтожил" "Северный поток - 2" еще на стадии строительства.

"Если бы правительство Германии было сформировано партией "Альтернатива для Германии", Трамп получил бы счет за взорванный газопровод и за последующие издержки", - сказал парламентарий на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, которая проходит в Сочи.

В этом контексте он обратил внимание, что восстановление одной из сохранившихся веток "Северного потока - 2" "было бы важным геополитическим сигналом Трампу, который хвастался тем, что остановил "Северный поток", а не [действующий президент США Джо] Байден". "Это было бы сигналом Трампу, что мы не намерены подчиняться его интересам", - подчеркнул Ротфусс.

Вместе с тем, по его словам, запуск газопровода мог бы стать важным шагом в направлении возобновления отношений с Россией. "Для этого сначала нужно дипломатическим путем завершить войну в Украине. И тогда можно будет быстро открыть трубопровод, - указал депутат. - Наша партия открыла бы эту трубу немедленно. Мы всегда говорили о нормализации отношений с Россией и тесном диалоге".

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При этом Ротфусс предположил, что если лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц сможет стать канцлером Германии, "этого не случится".

"Поэтому [действующий канцлер] Олаф Шольц должен строить предвыборную кампанию вокруг этих идей: завершить войну в Украине и открыть "Северный поток - 2". Это могло бы повысить его рейтинг как канцлера мира, несмотря на все его провалы, и улучшить позиции его партии перед выборами, снизив результат Мерца. Это была бы хорошая стратегия", - добавил он.

26 сентября 2022 года были зафиксированы два взрыва на морских маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

О симпозиуме

Симпозиум "Роль государства, науки и общества в развитии социально-экономического сотрудничества между "БРИКС плюс" и европейскими странами и организациями" стартовал на федеральной территории Сириус в субботу. В качестве организаторов выступают Институт Европы РАН и общественная организация "Международный форум БРИКС". Мероприятие продолжает собой череду событий в рамках российского председательства в объединении.

Среди приглашенных гостей из ЕС депутаты Европарламента от Греции, Словакии и Чехии, а также парламентарии из национальных законодательных органов Болгарии, Германии, Сербии и других стран. Как пояснили ТАСС организаторы, мероприятие с участием депутатов из ЕС призвано "открыть новую страницу" в отношениях с конструктивными общественно-политическими силами в Европе.