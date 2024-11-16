Увечилось число пострадавших при беспорядках в Абхазии

Во время беспорядков в столице Абхазии травмы получили 14 человек. Они обратились в республиканскую больницу, сообщает Минздрав страны.

Граждане пострадали накануне, при столкновениях у комплекса правительственных зданий в Сухуме.

«Всего в республиканскую больницу обратились 14 граждан с различными травмами. Все они получили необходимую медицинскую помощь как амбулаторно, так и стационарно», — сказано в Telegram-канале Минздрава Абхазии.

Утром 16 ноября министр здравоохранения Эдуард Бутба навестил пострадавших, ему рассказали о их состоянии. Бутба отметил, что о текущей ситуации он лично докладывает президенту Аслану Бжании.

Ранее политолог Владимир Брутер назвал три причины протестов в Абхазии, где парламент должен был рассмотреть ратификацию инвестиционного соглашения с Россией.