Трюдо назвал необходимое для завершения конфликта на Украине

Взаимодействие необходимо для завершения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет ТАСС.

Так политик прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами», — уточнил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, позвонит ли он сам Путину, премьер-министр Канады заявил, что его уровень доверия «вероятно, находится на самом низком уровне». Джастин Трюдо также добавил, что Оттава продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку.