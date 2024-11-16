Канцлер ФРГ Олаф Шольц смог позвонить президенту РФ Владимиру Путину только после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ранее ему это не позволяла сделать администрация президента Джо Байдена, заявил в беседе с ТАСС депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Райнер Ротфусс.

"Почему [немецкая] политика никак не двигалась? Потому что получает указания из Вашингтона. А сейчас, когда в Вашингтоне система Байден-Харрис была смещена, канцлер Шольц вдруг смог проявить инициативу и позвонить. И это было крайне необходимо, ведь население уже давно хотело дипломатических усилий, несмотря на антироссийскую пропаганду", - сказал парламентарий на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, которая проходит в Сочи.

Он обратил внимание, что большинство граждан ФРГ выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.

В Германии раскрыли подробности звонка Шольца Путину

"Мы должны различать немецкое население и немецкое правительство. Немецкое население всегда настаивало на том, чтобы политики наконец предприняли дипломатические шаги для прекращения войны в Украине. Вот, например, в августе 2024 года был опрос социологического института INSA, согласно которому 68% респондентов высказались за дипломатические усилия для завершения конфликта", - указал парламентарий.

В пятницу Шольц позвонил Путину. До этого лидеры говорили по телефону в декабре 2022 года. Во время нынешней беседы, по сообщению Кремля, речь шла об Украине, проблеме на Ближнем Востоке, двусторонних отношениях Москвы и Берлина. Президент и канцлер условились, что их помощники будут на связи. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, факт телефонного звонка Шольца Путину говорит о политической воле узнать позицию Москвы из первых рук.