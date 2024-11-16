Глава Молдавии Майя Санду решила «имитировать демократический процесс», предложив консультации оппозиционным силам.

Об этом заявил бывший президент республики, лидер молдавских социалистов Игорь Додон.

«После катастрофических результатов референдума и президентских выборов, когда PAS и Майя Санду потеряли свои позиции в стране, теперь власть пытается остановить свой крах, цепляясь за другие политические силы, по головам которых она пойдёт вверх», — написал Додон в Telegram-канале.

По его словам, Санду хочет организовать переговоры о политической коррупции с оппозиционными партиями, чтобы «имитировать демократический процесс».

При этом «настоящей демократии в Республике Молдова больше не существует», отметил Додон. Он считает, что политическому режиму Санду «удалось удержаться у власти благодаря фальсификации выборов».

Додон заявил, что Молдавии для борьбы с коррупцией необходима политически нейтральная платформа и деполитизация институтов (в том числе ЦИК). Кроме того, необходимы запрет на использование административного ресурса и прекращение политического преследования оппозиционеров.

Ранее Санду пригласила оппозиционные политические партии на консультации, чтобы обсудить борьбу с коррупцией и соответствующие реформы. Оппозиционеры отказались от приглашения. В частности, накануне свой отказ обосновал бывший премьер Молдавии (2019-2020), лидер Партии развития и объединения (ПРОМ) Ион Кику.