Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор «политической смертью»

Французский оппозиционный политик, лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен отреагировала на требование прокуратуры приговорить ее к 5 годам тюрьмы. Ле Пен считает, что это равнозначно политической смертной казни.

Такое заявление политик сделала в эфире канала TF1.

«Обвинение, по сути, требует политической смертной казни», — заявила она.

По ее словам, прокуратура желает беспрецедентного и несоизмеримого обвинительного приговора.

Ле Пен отметила, что фиктивное обвинение против нее «отвратительно и глубоко возмутительно». Вместе с ней «глубоко возмущены» миллионы французов, которым «мешают надеяться и голосовать за того кандидата, которого они хотят».

В суде прокуратура Парижа запросила для Ле Пен пять лет тюремного заключения, (включая три года условно), а также пять лет дисквалификации. Кроме того, обвинение требует наложить на политика штраф в размере 300 000 евро.

Петицию в поддержку Ле Пен подписали более ста тысяч человек

Если суд выполнит требования обвинения, Ле Пен не сможет баллотироваться на президентских выборах 2027 года, даже если она обжалует решение.

Против Ле Пен в суде рассматривается дело о предполагаемом фиктивном найме помощников партии «Национальное объединение» в Европарламенте.

В партии говорят, что «не нарушили ни французских законов, ни постановлений Европарламента».