Возле здания ЦИК Грузии начались протесты

Возле здания ЦИК Грузии, где подводят итоги парламентских выборов, оппозиционеры начали акцию протеста. Они выступают против имевшихся, по их мнению, фальсификаций голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

ЦИК Грузии в субботу утром начал подводить официальные итоги парламентских выборов 26 октября. Заседание было прервано после того как председателя ЦИК облили черной краской.

Одновременно к зданию ЦИК пришли представители оппозиции.

Они начали акцию протеста. В числе требований - международное расследование и назначение новых парламентских выборов.

Обстановку контролирует полиция.

В Грузии подвели итоги парламентских выборов

По предварительным данным, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов (89 из 150 мест в парламенте) и сохранила власть.

На 11.00 (мск) ЦИК Грузии возобновил заседание.