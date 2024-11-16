Пентагон назвал условие соблюдения ограничений ДСНВ

Пентагон представил Конгрессу США доклад о стратегии применения Соединенными Штатами ядерного оружия. В документе отмечается, что Вашингтон намерен соблюдать «центральные ограничения» ДСНВ, пока их соблюдает Россия. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Москва и Вашингтон в 2023 году приостановили свое участие в ДСНВ, но обещали придерживаться его количественных ограничений. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истечет в феврале 2026 года.

В докладе отмечается, что последующие соглашения должны учитывать требования США в области сдерживания и другие стратегические угрозы в глобальном масштабе.

«США привержены контролю над вооружениями со своими соперниками из числа ядерных держав при понимании того, что для этого требуется наличие готовых к этому партнеров, которые привержены снижению рисков и понимают, что регулирование соперничества путем контроля над вооружениями предпочтительнее, чем конкуренция без ограничений»,— уточняется в документе.

Действия держав, обладающих ядерным оружием, повлияют на то, какие типы ограничений США будут рассматривать на переговорах о контроле вооружений в будущем, подчеркнули в Пентагоне.