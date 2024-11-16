Украина мобилизовала «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает издание «Страна».

«Мы действительно мобилизовали недостаточно людей после принятия закона… Нормы закона о мобилизации нужно корректировать», — утверждает глава государства.

Он опроверг данные о том, что на Украине мобилизовано полмиллиона человек после принятия закона о мобилизации. В этой связи он отметил, что пополнение бригад ВСУ идет медленно.

16 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что сотрудники украинских военкоматов в рамках мероприятий по принудительной мобилизации начали стрелять по нежелающим идти на фронт людям.

По словам Боуза, такие действия сотрудники украинских военкоматов совершают в случаях, если граждане отказываются идти на фронт.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.