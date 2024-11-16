В Грузии подвели итоги парламентских выборов

Партия «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы в Грузии с 53,93%, получив большинство мест в парламенте, следует из итогового протокола ЦИК. Информацию приводит РИА Новости.

Так, «Грузинская мечта» получила в законодательном органе страны 89 мандатов из 150. Итоговые данные ЦИК зачитал на заседании секретарь Центризбиркома Георгий Джавахишвили.

Барьер в 5% преодолели помимо «Грузинской мечты» четыре оппозиционные партии. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.