Глава МИД Германии потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила за дальнейшую военную поддержку Зеленского и призвала поставить на Украину немецкие дальнобойные ракеты. Об этом она заявила накануне на конференции Партии зеленых в Висбадене, пишет Tagesspeigel.

Бербок заявила, что другие европейские страны, такие как Британия и Франция, уже поставляют крылатые ракеты Украине.

«Речь идет о том, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», — сказала министр иностранных дел.

По ее мнению, Киеву надо дать возможность использовать ракеты против России, чтобы «не потерять мир на нашем континенте».

«Зеленые» — партия мира, которая знает, что справедливый и прочный мир — это нечто большее, чем отсутствие войны» — сказала Бербок.

Она подчеркнула, что Партия зеленых выступает за это «как никто другой в настоящее время».

При этом Бербок прямо не упомянула крылатые ракеты «Таурус».

В Германии раскрыли подробности звонка Шольца Путину

Ранее канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что ФРГ не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Последнее заявление прозвучало 11 ноября.

Шольц указал, что «решил не поставлять им крылатые ракеты Taurus», поскольку они нужны Германии «для собственной защиты, чтобы на нас не напали».