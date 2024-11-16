Заседание грузинской ЦИК остановили из-за хулиганского инцидента. Оппозиционный лидер от ЕНД Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили, сообщает Sputnik Грузия.

Первый выступающий от оппозиции Давид Киртадзе, представитель «Единого национального движения», плеснул в лицо председателю ЦИК черной краской из стакана. После этого началась потасовка.

Издание пишет, что председатель ЦИК не дал оппозиционеру продолжить выступление.

Сам оппозиционер назвал свое нападение «символом фальсификации выборов», пишут грузинские медиа. Заседание прервано, Киртадзе вывели из зала сотрудники службы охраны.