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Глава МИД Индии констатировал усталость мира от конфликта на Украине

Мир ждет разрешения конфликта на Украине, так как высокую цену пришлось заплатить не только главным действующим сторонам, но и всем остальным. Об этом заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, выступая на конференции, организованной газетой The Hindustan Times.

Глава МИД Индии констатировал усталость мира от конфликта на Украине
© globallookpress.com

Глава внешнеполитического ведомства Индии обратил внимание на тот факт, что канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне впервые после начала конфликта поговорил с президентом России Владимиром Путиным.

"Так что вы можете видеть, в каком направлении движется мир. Я думаю, что мир в некотором роде истощен. Я имею в виду, что за этот конфликт огромную цену заплатили не только главные действующие лица, но и от все остальные. Сейчас настало время, когда существует глобальный спрос на какое-то решение", - указал Джайшанкар.

Касаясь участия Индии в переговорном процессе, глава МИД отметил, что в своих усилиях Нью-Дели не предлагало никакого мирного плана. "Мы не думаем, что это наше дело. Наше дело - попытаться найти способ привести эти две страны к точке, где они смогут взаимодействовать, потому что в конце концов они должны взаимодействовать друг с другом. Другие не смогут решить проблему, если они не хотят ее решать", - подчеркнул он.

По словам министра, когда Индия только начала взаимодействовать с Москвой и Киевом несколько месяцев назад "было больше скептицизма".

"С течением времени все больше и больше стран, включая западные страны, просили нас продолжать в том же духе. Мы видим в этом пользу", - констатировал министр.

Индия с начала третьего срока правления премьер-министра Нарендры Моди в июне активно контактировала с РФ и Украиной по вопросам урегулирования украинского конфликта. Моди посетил Москву и Киев, в конце августа состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, советник по национальной безопасности Моди Аджит Довал посетил Санкт-Петербург и был принят Путиным.

Ранее Шольц позвонил Путину. До этого лидеры говорили по телефону в декабре 2022 года. Во время нынешней беседы, по сообщению Кремля, речь шла об Украине, проблеме на Ближнем Востоке, двусторонних отношениях Москвы и Берлина. Президент и канцлер условились, что их помощники будут на связи. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, факт телефонного звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину говорит о политической воле узнать позицию Москвы из первых рук.

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