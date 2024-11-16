Глава МИД Индии констатировал усталость мира от конфликта на Украине

Мир ждет разрешения конфликта на Украине, так как высокую цену пришлось заплатить не только главным действующим сторонам, но и всем остальным. Об этом заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, выступая на конференции, организованной газетой The Hindustan Times.

Глава внешнеполитического ведомства Индии обратил внимание на тот факт, что канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне впервые после начала конфликта поговорил с президентом России Владимиром Путиным.

"Так что вы можете видеть, в каком направлении движется мир. Я думаю, что мир в некотором роде истощен. Я имею в виду, что за этот конфликт огромную цену заплатили не только главные действующие лица, но и от все остальные. Сейчас настало время, когда существует глобальный спрос на какое-то решение", - указал Джайшанкар.

Касаясь участия Индии в переговорном процессе, глава МИД отметил, что в своих усилиях Нью-Дели не предлагало никакого мирного плана. "Мы не думаем, что это наше дело. Наше дело - попытаться найти способ привести эти две страны к точке, где они смогут взаимодействовать, потому что в конце концов они должны взаимодействовать друг с другом. Другие не смогут решить проблему, если они не хотят ее решать", - подчеркнул он.

По словам министра, когда Индия только начала взаимодействовать с Москвой и Киевом несколько месяцев назад "было больше скептицизма".

"С течением времени все больше и больше стран, включая западные страны, просили нас продолжать в том же духе. Мы видим в этом пользу", - констатировал министр.

Индия с начала третьего срока правления премьер-министра Нарендры Моди в июне активно контактировала с РФ и Украиной по вопросам урегулирования украинского конфликта. Моди посетил Москву и Киев, в конце августа состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, советник по национальной безопасности Моди Аджит Довал посетил Санкт-Петербург и был принят Путиным.

Ранее Шольц позвонил Путину. До этого лидеры говорили по телефону в декабре 2022 года. Во время нынешней беседы, по сообщению Кремля, речь шла об Украине, проблеме на Ближнем Востоке, двусторонних отношениях Москвы и Берлина. Президент и канцлер условились, что их помощники будут на связи. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, факт телефонного звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину говорит о политической воле узнать позицию Москвы из первых рук.