В Венгрии раскрыли ожидания от прихода Трампа в Белый дом

Избрание Дональда Трампа на пост президента США позволит Венгрии сохранить самостоятельность в ЕС и решит три важных вопроса в политике.

Так полагает венгерский политолог, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в РФ Дьёрдь Варга, сообщает РИА Новости.

«Приход Трампа к власти в США дает для Венгрии в области внешней политики очень положительный эффект, в связи с тем, что новый президент США имеет такой же подход к самым главным вопросам, которые имеет и премьер-министр Венгрии (Виктор) Орбан: это три очень важных вопроса», — сказал Варга.

По его словам, оба лидера хотят ограничить нелегальную миграцию, разрешить украинский конфликт с помощью дипломатии, а также сохранить традиционные ценности.

В этих вопросах Дональд Трамп будет поддерживать Венгрию на европейской политической арене. Он также сможет «влиять на поведение Брюсселя по стратегическим вопросам» как лидер ведущей страны НАТО.

Венгерский политолог отметил, что и Трамп и Орбан хотят закончить украинский конфликт в ближайшее время. Он выразил надежду, что это удастся осуществить на практике.