Несколько участников протестной акции в Тбилиси задержаны полицией

Сотрудники МВД Грузии в административном порядке задержали трех человек за потасовку у здания ЦИК в Тбилиси.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.

"Задержаны три человека", - сказал он.

Митингующие собрались у здания ЦИК с утра. Они опротестовывали принятие итогового протокола парламентских выборов. Спустя некоторое время после принятия протокола протестующие переместились на прилегающую аллею Агмашенебели, где попытались перекрыть проезжую часть. Силовики отогнали протестующих, освободили движение и начали задержание. После того, как ситуация стабилизировалась, митингующие шествием прошлись до памятника Давиду Агмашенебели, расположенного в нескольких километрах от здания ЦИК.

Организаторы митинга приняли решение разойтись. Как сообщил один из оппозиционных лидеров Александр Элисашвили журналистам, в воскресенье в 19:00 (18:00 мск) у здания парламента в Тбилиси состоится очередной митинг против выборов.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили ранее подписал итоговый протокол парламентских выборов, прошедших 26 октября. Согласно окончательным результатам, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на парламентских выборах с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Барьер в 5% преодолели четыре оппозиционные партии: "Коалиция за перемены" набрала 11,03% и получила 19 мандатов, "Единство - Национальное движение" - 10,17% и 16 мандатов, "Сильная Грузия" - 8,81% и 14 мандатов, "Гахария за Грузию" - 7,78% и 12 мандатов.

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их фальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста.