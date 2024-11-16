Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увидел признаки воссоздания «нормандского формата» в телефонном разговоре канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина.

Пост с соответствующим содержанием появился в аккаунте политика в социальной сети X.

«Мы рискуем вернуться к <...> «нормандскому формату», который рассматривал РФ и Украину как равноправных собеседников во внутренней склоке», — говорится в заявлении.

При этом подобный формат диалога экс-глава правительства Соединенного королевства назвал «ужасным».

Он выразил уверенность, что начало таких переговоров стало бы «позорным предательством реальности». В связи с этим Джонсон призвал отказаться от диалога с Москвой, вместо этого уделив внимание масштабному усилению позиций Киева.

СМИ: разговор Шольца и Путина стал сигналом Киеву

Первый за почти два года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября. Во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ возобновить переговоры ради «достижения справедливого и долгосрочного мира» и предупредил его о намерении продолжить помогать Украине.

Российский лидер, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом. Тем не менее он подчеркнул, что возможные договоренности по урегулированию конфликта должны учитывать новые территориальные реалии и устранять первопричины кризиса.