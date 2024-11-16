Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил главе США Джо Байдену, премьеру Великобритании Киру Стармеру и лидеру Франции Эммануэлю Макрону о планах переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным еще месяц назад во время встречи в Берлине, пишет немецкая газета Bild.

В пятницу, 15 ноября, Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.

«Разговор между Путиным и Шольцем также был согласован с партнерами. Когда 18 октября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон были в Берлине», — пояснили журналисты.

По их данным, о предстоящих переговорах также проинформировали Владимира Зеленского.

Во время разговора Путин говорил по-русски, поэтому главе немецкого кабмина пришлось прибегнуть к услугам переводчика. Шольц, в свою очередь, говорил на немецком языке, но переводчик российскому лидеру не потребовался.

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Целью телефонного разговора было узнать, готов ли Путин к переговорам по Украине на фоне прошедших выборов в США и предстоящего саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года и до настоящего времени президент РФ и канцлер ФРГ Олаф Шольц общались по телефону 11 раз: 4, 9, 10, 12, 18, 23 и 30 марта, 13 и 28 мая, 13 сентября и 2 декабря 2022 года (в том числе три раза - 10,12 марта и 28 мая - в трехстороннем формате с участием президента Франции Эмманюэля Макрона).