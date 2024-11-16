Президент Абхазии Аслан Бжания в субботу, 16 ноября, заявил, что уйдет в отставку, когда оппозиционеры освободят задание парламента.

— Когда они (протестующие — прим. ВМ) покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат, — сказал Бжания, его слова приводит РИА Новости.

15 ноября в столице Абхазии произошли столкновения между правоохранительными органами и сторонниками оппозиции во время митинга у здания парламента. Участники протестной акции выломали часть ограждения и начали бросать в стражей порядка бутылки, яйца и доски, требуя отставки Аслана Бжании.

В ответ на протесты глава государства заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на беспорядки в столице. Все члены правительства, включая вице-президента и премьер-министра, продолжат исполнять свои обязанности.

Оппозиция Абхазии выступила с требованием

Аслан Бжания покинул столицу страны, переговоры прерваны. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил лидер протестующих Ливан Микаа. По его словам, Бжания сбежал, не исключено, что он находится на территории российской военной базы.