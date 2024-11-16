Мирный план Трампа по Украине назвали победой для РФ
План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине представляет собой победу для РФ. Об этом написал американский журнал Rolling Stone.
В материале отмечается, что инициативы будущего хозяина Белого дома предусматривают «заморозку» украинского кризиса на текущей стадии. Кроме того, политик рассматривает возможность признать вхождение новых территорий в состав РФ.
«Трамп думает, что может положить конец конфликту на Украине. На самом деле он готовится вручить Москве победу», — подчеркнули авторы статьи.
16 ноября канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью для газеты Süddeutsche Zeitung, в ходе которого рассказал о своем телефонном разговоре с избранным президентом США. Беседа состоялась 10 ноября.
Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине
По словам главы немецкого правительства, позиция Трампа по украинскому кризису имеет «больше нюансов», чем может показаться на первый взгляд. В то же время он выразил уверенность, что американский политик не станет заключать каких-либо соглашений с Москвой в обход Киева.