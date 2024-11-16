Немецкий политолог оценил телефонную беседу Путина и Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц не способен ничего предложить президенту РФ Владимиру Путину в рамках переговоров. Такое заявление в ходе интервью для газеты Bild сделал немецкий политолог Томас Егер.

По мнению эксперта, сейчас глава правительства ФРГ находится в похожей ситуации с действующим президентом США Джо Байденом. Их обоих можно назвать «хромыми утками», которым нечего предложить российскому лидеру.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

В свою очередь, российский лидер напомнил главе правительства ФРГ о причинах украинского кризиса. Он подчеркнул, что конфликт начался из-за агрессивной политики НАТО и нежелания военного блока учитывать интересы РФ в сфере безопасности.

Тем не менее Путин подтвердил готовность Москвы к возобновлению диалога с Киевом. Но, по его словам, возможные договоренности по урегулированию кризиса должны иметь своей целью устранение его первопричин и учитывать новые территориальные реалии.