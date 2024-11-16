WP: в команде Трампа опасаются негативных последствий обвинений в адрес Хегсета

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа опасается негативных последствий обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес предложенного Трампом на пост министра обороны Пита Хегсета. Об этом пишет в пятницу газета The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, "ключевые члены переходной команды <...> Трампа в пятницу рассмотрели вопрос о будущем" Хегсета "на фоне появления информации о том, что полиция проводила расследование" в связи с обвинениями в его адрес.

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"Переходную команду застали врасплох детально изложенные обвинения, и теперь она опасается негативных последствий для Хегсета", - пишет газета со ссылкой на источник.

По его словам, многие в команде Трампа испытывают разочарование. При этом, как информирует WP, сам избранный президент не знал о масштабе обвинений в адрес Хегсета до его выдвижения на пост главы Пентагона. Как сообщил ранее журнал Vanity Fair, обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые в адрес Хегсета, связаны с инцидентом 2017 года.

Газета Politico сообщила в пятницу, что один из бывших сослуживцев Хегсета охарактеризовал его как "внутреннюю угрозу" для Пентагона. Его оценка была вызвана наличием у Хегсета татуировок, изображающих символы, якобы распространенные среди сторонников идеи превосходства белой расы.

Хегсет учился в Принстонском и Гарвардском университетах. Он ветеран боевых действий, служил в том числе в Ираке и Афганистане. На протяжении восьми лет он работает ведущим на телеканале Fox News. Хегсет также написал нескольких книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов. Трамп убежден, что в новой должности он будет "смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу". Как отмечало агентство Associated Press, выдвижение Трампом кандидатуры Хегсета, не имеющего опыта работы на руководящих должностях в сфере безопасности, на пост главы Пентагона вызвало опасения среди представителей оборонного ведомства США.

Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса США. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.