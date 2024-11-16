Киев лишится всех восточных земель, если не пойдет на переговоры с Москвой. Такой исход событий предрек экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо, его слова приводит РИА Новости.

По словам бывшего военнослужащего, Запад изначально ошибся в своих расчетах в отношении России, так как предполагал, что сможет победить Москву с помощью санкций.

«Мы движемся к ситуации, которая будет заключаться в том, что вся восточная часть Украины будет под контролем русских, а остальная часть Украина будет нейтральной», — заявил Бо.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что при избранном президенте США Дональде Трампе конфликт на Украине завершится быстрее. Он также добавил, что администрация Трампа услышала позицию Киева и не высказала замечаний.