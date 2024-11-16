Кулеба назвал условие для начала массовых беспорядков на Украине

Если избранный президент США Дональд Трамп вынудит Киев подписать мир на невыгодных условиях, то в стране могут начаться массовые беспорядки. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в колонке для издания The Economist.

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По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не сразу уступит американской стороне, если Трамп прекратит финансовую помощь Киеву.

Кулеба подчеркнул, что украинская сторона без поступления средств может полностью потерять позиции. Из-за этого Зеленский может пойти на переговоры, а в стране могут начаться беспорядки.

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По мнению экс-министра, подобная ситуация может закончиться завоеванием Украины Россией.

16 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал «самые важные» переговоры по ситуации на Украине в Варшаве на будущей неделе. В них примут участие главы МИД Франции и Германии, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.