В Пентагоне назвали преграду на пути Украины в НАТО

Коррупция является преградой на пути Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС), Пентагона.

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«Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах», — отмечается в докладе.

В Пентагоне предупредили, что проблемы с коррупцией и верховенством закона на Украине станут основным препятствием для восстановления экономики государства после конфликта.

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Аудитор также добавил, что недавняя попытка Украины объединить два закупочных госагентства была негативно воспринята партнерами Киева на Западе.

Ранее депутат Верховной Рады, председатель Временной следственной комиссии Анна Скороход рассказала, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) фиксируется коррупция на всех уровнях. Депутат привела пример коррупционной схемы. По ее словам, в списке числится 100 военных на фронте, а на самом деле их 60-70, остальные 30 бойцов дают взятку командиру, чтобы не быть на передовой.