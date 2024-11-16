Экс-советник Кучмы дал лидерам западных стран совет насчет Зеленского

Официальным лицам государств Запада стоит реже общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во избежание несчастных случаев и катастроф. Такой совет западным лидерам дал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.

«Это уже не модно Зеленского звать, все считают, что это даже опасно», — высказался он.

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Соскин напомнил, что к Зеленскому приезжал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, и после этого «на Испанию просто как ящик Пандоры открылся».

Он отметил, что президент США Джо Байден, который перестал проводить встречи с Зеленским, «уже ясно стал излагать, и правильные решения принимать».