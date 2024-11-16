Зеленский назвал способного быстро завершить конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп способен быстро завершить конфликт на Украине. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Общественное».

По его словам, пока никто не может назвать точную дачу завершения боев. Однако при команде, которая возглавит Белый дом, это произойдет быстрее.

Раскрыта цель нового плана Зеленского

Зеленский отметил, что Трамп понял позицию Украины, что стране не нужна «навязанная» несправедливость, и с Киевом не будет работать правило «садись и слушай».

Ранее Зеленский раскритиковал слова Трампа о переговорах с Россией, усомнившись в том, что с помощью переговоров удастся разрешить конфликт.