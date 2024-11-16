Трамп назначит миллионера «царем энергии» в США

Избранный президент США Дональд Трамп назначит губернатор Северной Дакоты, миллионера Дуга Бергама на должность министра внутренних дел и «царя энергии». Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

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Отмечается, что как глава Национального совета по энергетике Бергам будет курировать вопросы отмены актов в области климата, отказа от субсидий на экологически чистую энергию и увеличения добычи нефти и газа в стране. Цель совета — увеличение частных инвестиций и применение инноваций.

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По оценкам Forbes, состояние Бергума составляет не менее 100 миллионов долларов.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. На них после своего поражения в 2020-м победил республиканец, миллиардер Дональд Трамп. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.