Трамп определился с кандидатурой пресс-секретаря Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить на пост главы Минтранса бывшего директора по развитию бизнеса Uber Эмиля Майкла. О возможном назначении сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что Майкл знаком с предпринимателем Илоном Маском через социальные сети. Кроме того, кандидатуру экс-топ-менеджера Uber поддержали представители технологических компаний.

Другими кандидатами на пост являются член Палаты представителей от штата Миссури Сэм Грейвс, уходящий представитель-республиканец Луизианы Гаррет Грейвс и бывший представитель Висконсина Шон Даффи.

Ранее Трамп назначил пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома. Он отметил, что Кэролайн «умна, вынослива и зарекомендовала себя как высокоэффективный связист».