Трамп определился с кандидатурой пресс-секретаря Белого дома

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп назначил пресс-секретарем Белого Дома Каролин Ливитт.

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Отмечается, что Каролин была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа, а также работала при нем в Белом доме помощником пресс-секретаря.

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Ливитт 27 лет, она из Нью-Гэмпшира. В заявлении подчеркивается, что девушка "умна и вынослива", а также доказала, что является высокоэффективным коммуникатором, в котором Трамп уверен.

Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. Ранее самым молодым был 29-летний Рон Зиглер, которого Ричард Никсон назначил на эту должность в 1969 году.