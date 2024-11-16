Глава МИД Японии неожиданно приехал на Украину

Глава МИД Японии Такэси Ивая приехал в субботу на Украину. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Уточняется, что визит не анонсировался. Министр приехал на Украину на поезде через Польшу.

В субботу Ивая встретится со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. В этот же день могут состояться переговоры с Владимиром Зеленским.

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Это первый визит Иваи на Украину после его назначения на пост главы МИД Японии 1 октября.

В последний раз министр иностранных дел Японии посещал Украину в январе этого года. Это была Йоко Камикава.