Глава МИД Японии неожиданно приехал на Украину

Kyodo: Глава МИД Японии прибыл на Украину с необъявленным визитом
Глава МИД Японии Такэси Ивая приехал в субботу на Украину. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Уточняется, что визит не анонсировался. Министр приехал на Украину на поезде через Польшу.
В субботу Ивая встретится со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. В этот же день могут состояться переговоры с Владимиром Зеленским.
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Это первый визит Иваи на Украину после его назначения на пост главы МИД Японии 1 октября.
В последний раз министр иностранных дел Японии посещал Украину в январе этого года. Это была Йоко Камикава.