На Украине назвали наихудший вариант с отоплением грядущей зимой

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал, что ждет граждан грядущей зимой. По его словам, есть три возможных сценария развития событий, передает «Страна.ua».

По мнению экс-чиновника, есть три варианта развития событий. В первом случае страна столкнется с массированным атакам и морозом, в результате чего граждане рискуют остаться без отопления на несколько суток. Во втором — зима будет холодной, но обстрелов не будет. В этой ситуации отключения будут продолжаться по 4-6 часов, считает Плачков.

Предсказана ситуация с отоплением на Украине зимой