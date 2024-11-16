Зеленский ответил на слова Трампа о переговорах с Россией

Глава Украины Владимир Зеленский раскритиковал слова избранного президента США Дональда Трампа о переговорах с Россией. Его цитирует «РБК-Украина».

© Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зеленский усомнился в том, что переговоры приведут к разрешению конфликта.

Зеленский после разговора Путина с Шольцем исключил заключение «Минска-3» с Россией

«Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит [президент РФ Владимир] Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут», — считает он.

Глава государства полагает, что вместо переговоров следует «объединить мир вокруг Украины», чтобы она находилась в «сильной позиции». Кроме того, он призвал разработать план, предполагающий «дипломатические дискуссии» с Москвой.

Ранее стало известно, что Трамп намерен «усадить Россию и Украину за стол переговоров» в первый же день работы на своем посту. Позднее Зеленский ответил на вопрос, о том, ставил ли республиканец перед Украиной требования об участии в переговорах. Украинский лидер подчеркнул, что с Киевом не работает риторика «садись и слушай».