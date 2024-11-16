Пентагон сообщил о планах США по сдерживанию ядерных стран

США не будут использовать ядерное оружие или угрожать его использованием неядерным странам-участникам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), чьи действия согласуются со взятыми обязательствами. Об этом говорится в докладе Пентагона американскому Конгрессу, передает РИА Новости.

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В документе отмечается, что для остальных «государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров».

Пентагон отказался считать западное оружие панацеей для Киева

Ранее сообщалось, что Великобритания и США хотят бессрочно продлить Договор о взаимной обороне, принятый в 1958 году и предусматривающий сотрудничество в области ядерного оружия.