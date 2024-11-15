Украина попросила у ФРГ новые пакеты военной помощи

Киев просит у Берлина новые пакеты военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое СМИ.

В издании напомнили, что ранее в Германии распалась правящая коалиция. Однако Киев обратился к Берлину с просьбой о новых пакетах военной помощи. По мнению посла Украины в ФРГ Алексея Макеева, власти Германии могут принять решение по поставкам, несмотря на развал правительства.

«Необходимо сделать все для того, чтобы обеспечить бесперебойную реализацию запланированных заказов, а также финансирование дополнительной помощи в новом году», — сказал он.

В частности, Киев попросил у ФРГ 812 разведывательных беспилотников, стоимость которых оценивается в 153 миллиона евро. При этом Макеев отметил, что Украина может и сама производить четыре миллиона БПЛА в год, но для этого стране нужны инвестиции и в этом «вопросе она надеется также на Германию».

Известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддерживает просьбы Украины о военной помощи и выступает за скорейшее финансирование заказа. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц до развала правящей коалиции предложил выделить дополнительно три миллиарда евро для поставок оружия Киеву. Этот вопрос сейчас обсуждается между фракциями Социал-демократической партии, «зеленых» и оппозицией.