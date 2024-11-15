В Германии заявили об отсутствии предложений для Путина

Канцлеру Германии Олафу Шольцу нечего предложить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил немецкий политолог Томас Егер в интервью Bild.

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По его словам, в похожей ситуации находится и другая «хромая утка» — действующий президент США Джо Байден. Егер считает, что американскому лидеру также нечего предложить Путину.

Переговоры Шольца и Путина состоялись 15 ноября по инициативе германской стороны. Их разговор продлился около часа, главной темой обсуждения была ситуация на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивным факт беседы политиков. При этом он отметил, что у Путина и Шольца есть «достаточно глубокие разногласия».

Шольц выступил с предостережением по оказанию поддержки Украине

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Шольца позвонить Путину. По его словам, этот звонок уменьшит изоляцию главы России. Кроме того, украинский лидер опасается последствий беседы.