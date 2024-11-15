Трамп подал иски против американских СМИ из-за критики в свой адрес

Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Эндрю Эдвард Палцик направил ряду американских СМИ письма с требованием возместить ущерб в размере десяти миллиардов долларов за «ложные и дискредитирующие заявления» в материалах с его критикой. Об этом сообщает Columbia Journalism Review.

В частности, в письмах речь идет о книге Сюзанны Крейг и Расса Бюттнера о Трампе и его финансовых операциях под заголовком «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха», опубликованной 17 сентября, а также статьях журналистов Питера Бейкера под названием «Для Трампа жизнь, полная скандалов, приближается к решающему моменту» от 20 октября и Майкла Шмидта «По мере приближения выборов Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор» от 22 октября. В документах Трамп назвал New York Times «рупором Демократической партии», который использует «клевету в промышленных масштабах против политических оппонентов».

Также адвокат Трампа подал в суд на CBS News. В иске говорится, что 60-минутное интервью с соперницей от демократов и вице-президентом Камалой Харрис, было отредактировано, чтобы помочь ей. На этом фоне избранный президент требует с телеканала возместить ему ущерб в размере десяти миллиардов долларов. CBS News считают эти обвинения необоснованными и намерен защищаться.

Кроме того адвокат Трампа подал жалобу на The Washington Post в Федеральную избирательную комиссию. Ее он обвинил в незаконной поддержке кампании Харрис. В газете утверждают, что эти заявления не имеют под собой оснований.