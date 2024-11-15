В Абхазии отреагировали на сообщения о нахождении президента на военной базе РФ

Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании опровергла новости о том, что тот скрывается на российской военной базе. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению пресс-службы, подобную информацию распространят местная оппозиция.

«Пресс-служба президента Абхазии опровергает распространяемую оппозиционными ресурсами дезинформацию о том, что после обращения к народу глава государства передислоцировался на территорию российской военной базы», — рассказали там.

Протестующие выдвинули ультиматум президенту Абхазии

Напомним, что ранее в Абхазии вспыхнули масштабные протесты, в ходе которых недовольные потребовали отставки президента страны Бжании, а также всей его администрации. Поводом для недовольства стала попытка ратифицировать закон об инвестиционном соглашении с Россией.